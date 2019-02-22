Политика

17:11 22.02.2019

ЕС близок к окончательному утверждению серии санкций против РФ

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ЕС близок к окончательному утверждению серии санкций против РФ

В Совете ЕС в настоящее время параллельно проходят две санкционные процедуры в отношении России на этапах, предшествующих окончательному утверждению проектов государствами-членами Евросоюза, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пятницу в Берлине европейский дипломатический источник.

"Как уже известно, Coreper (Комитет постоянных представителей стран ЕС - ИФ) дал в минувшую среду "зеленый свет" на продление индивидуальных санкций против лиц и организаций, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, которые истекают 15 марта. Теперь дело за официальным решением Совета ЕС. Оно состоится, разумеется, до 15 марта", - сказал собеседник агентства.

"Вы также слышали о процессе работы над санкциями в отношении лиц, виновных в нарушении международных правил судоходства с неоправданным применением силы в регионе Черного и Азовского морей, препятствовании свободному судоходству в Керченском проливе и незаконном захвате украинских моряков. Госпожа высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Федерика Могерини) объявила об этом после заседания Совета ЕС по иностранным делам в минувший понедельник", - продолжил источник.

"Это две разные процедуры, они проходят раздельно. По обеим должно состояться решение Совета ЕС. Возможно, Совет примет эти решения одновременно, возможно, нет. Сейчас об этом говорить еще рано, и сроки я вам тоже не назову. Когда такие решения состоятся, лица, на которых будут наложены "керченские санкции", вольются в общий индивидуальный список", - объяснил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что Coreper 20 февраля включил в этот список дополнительных физических лиц в связи захватом украинских кораблей возле Керченского пролива 25 ноября 2018 г..

"Мы видели эти поспешные сообщения в российских СМИ. Авторы ссылаются на источники, которые нам неизвестны. Возможно, эти источники не были достаточно информированными. Но комментарии к этому эпизоду надо спрашивать не у нас. Индивидуальный список рассматривался на Coreper в том виде, в каком он существует в данный момент, без добавлений", - резюмировал дипломат.

Еще один дипломатический источник в структурах ЕС дал свои объяснения в пятницу "Интерфаксу" в Брюсселе.

"С течением времени в индивидуальный список добавляются, когда это необходимо, дополнительные лица или организации. Так уже было. Напомню вам хотя бы пример 10 декабря прошлого года, когда совет добавил к списку 9 человек в связи с причастностью к незаконным выборам 11 ноября 2018 года на востоке Украины" - отметил дипломат.

"В данном случае (захватом украинских кораблей - ИФ) предусмотрены два отдельных юридических решения (но это могло бы быть объединено и в одном решении), которые, тем не менее, могут быть утверждены советом в один и тот же день. Однако сегодня мы еще не определились с датой такого решения", - сообщил собеседник агентства.

Теги: #ес #азовское_море #санкции_против_рф
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