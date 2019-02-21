Политика

09:33 21.02.2019

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

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Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей удалось добиться прогресса на переговорах с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по Brexit.

"Мы договорились, что работа по поиску решения будет продолжаться в темпе, время имеет большое значение, и в наших интересах, чтобы, когда Великобритания покинет ЕС, она делала это упорядоченно. Таким образом, мы добились прогресса", - сказал британский премьер по итогам переговоров.

Председатель ЕК и британский премьер встретились в среду вечером, чтобы подвести итоги их совместных усилий по обеспечению упорядоченного выхода Великобритании из ЕС в соответствии с процессом, начатым 7 февраля, отмечается в распространенном совместном заявлении сторон.

Речь в первую очередь шла о страховочном плане (backstop) для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Оба лидера подтвердили свое обязательство избегать жесткой границы на острове Ирландия и уважать целостность внутреннего рынка ЕС и Соединенного Королевства", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что стороны "согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои соответствующие (переговорные - ИФ) команды продолжить изучение вариантов в позитивном духе".

Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй договорились вновь рассмотреть ситуацию в ближайшие дни и встретиться до конца февраля.

Теги: #еврокомиссия #юнкер #brexit #мэй
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