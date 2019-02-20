Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверяет, что дело о расстрелах во время Революции достоинства будет направлено защите для ознакомления и в суд после решения Верховной Рады о продолжении процедуры заочного осуждения.

"Как генпрокурор гарантирую, что это чрезвычайно важное дело современной Украины пойдет на ознакомление защите и в суд сразу после решения ВР о продолжении процедуры заочного осуждения", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, 20 февраля, в День памяти Героев Небесной сотни.

Он подчеркнул, что лишь память и справедливое наказание виновных являются защитой от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни.

"Сегодня, в день 5 годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 лиц исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие о тех, кто отдал преступные приказы, которые привели к убийствам и ранениям на Майдане", - написал генпрокурор

"Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия сделала вывод, что гибель и ранение участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Николенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы", - добавил Ю.Луценко.

Согласно указу президента Украины от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", в стране ежегодно 20 февраля - День Героев Небесной сотни.

Пять лет назад в период 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество активистов Майдана (78 человек). Впоследствии их назвали Героями Небесной сотни (или просто Небесной сотней).

Первыми в Небесной сотни стали активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, погибшие 22 января 2014 года. В тот же день в лесу было найдено тело активиста Юрия Вербицкого.

Кроме украинцев, Героями Небесной сотни стали белорусы, армяне и грузины.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины 104 Героям Небесной сотни. Трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани - посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.