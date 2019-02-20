Политика

11:38 20.02.2019

Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

2 мин читать
Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверяет, что дело о расстрелах во время Революции достоинства будет направлено защите для ознакомления и в суд после решения Верховной Рады о продолжении процедуры заочного осуждения.

"Как генпрокурор гарантирую, что это чрезвычайно важное дело современной Украины пойдет на ознакомление защите и в суд сразу после решения ВР о продолжении процедуры заочного осуждения", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, 20 февраля, в День памяти Героев Небесной сотни.

Он подчеркнул, что лишь память и справедливое наказание виновных являются защитой от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни.

"Сегодня, в день 5 годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 лиц исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие о тех, кто отдал преступные приказы, которые привели к убийствам и ранениям на Майдане", - написал генпрокурор

"Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия сделала вывод, что гибель и ранение участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Николенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы", - добавил Ю.Луценко.

Согласно указу президента Украины от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", в стране ежегодно 20 февраля - День Героев Небесной сотни.

Пять лет назад в период 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество активистов Майдана (78 человек). Впоследствии их назвали Героями Небесной сотни (или просто Небесной сотней).

Первыми в Небесной сотни стали активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, погибшие 22 января 2014 года. В тот же день в лесу было найдено тело активиста Юрия Вербицкого.

Кроме украинцев, Героями Небесной сотни стали белорусы, армяне и грузины.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины 104 Героям Небесной сотни. Трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани - посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Теги: #луценко #майдан #небесная_сотня #суд #верховная_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 20.02.2019
В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

10:16 20.02.2019
В Украине 20 февраля чествуют память Героев Небесной сотни

В Украине 20 февраля чествуют память Героев Небесной сотни

05:24 20.02.2019
Трое жителей Харьковщины, ограбившие пенсионерку под видом проверки счетчиков, предстанут перед судом

Трое жителей Харьковщины, ограбившие пенсионерку под видом проверки счетчиков, предстанут перед судом

20:00 19.02.2019
Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

18:45 19.02.2019
Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

18:34 19.02.2019
Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году

Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году

17:06 19.02.2019
Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

11:03 19.02.2019
Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

07:21 19.02.2019
Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

01:00 19.02.2019
Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций - Туск

Украину на "Евровидении" не должны представлять гастролирующие в РФ артисты – Кириленко

Совет ЕС принял решение по "азовскому" пакету санкций против РФ

Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

ПОСЛЕДНЕЕ

Институты ЕС согласовали Европейский оборонный фонд

Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос Центра Разумкова

Мэй представит в Брюсселе новые предложения по ирландской границе

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

В штабе Порошенко считают, что внеблоковый статус Украины в программе кандидата в президенты Бойко противоречат Конституции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА