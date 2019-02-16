Политика

19:51 16.02.2019

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

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Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обсудила социально-экономическую ситуацию в Украине с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом на полях Мюнхенской конференции, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

На встрече с К.Лагард Ю.Тимошенко обсудила перспективы экономического развития Украины и вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.

По информации пресс-службы, лидер "Батькивщины" подчеркнула "необходимость продолжения сотрудничества с Фондом с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере, чтобы вопросы макрофинансовой стабильности и социальной сплоченности, уровня жизни украинских граждан были сбалансированы, а не в конфликте".

Во время встречи речь также шла о приоритетах и вызовах на пути внедрения реформ в Украине после президентских выборов.

В заявлении К.Лагард, распространенном в субботу пресс-службой МВФ по результатам встречи с Ю.Тимошенко, отмечается, что директор-распорядитель Фонда говорила о необходимости продолжения осуществляемых реформ, включая борьбу с коррупцией.

"Наша беседа была посвящена последним экономическим событиям в Украине и необходимости дальнейшего осуществления повестки дня реформ, проводимых правительством в сфере экономики при поддержке Соглашения МВФ Stand-By, включая антикоррупционные меры", - сказано в заявлении.

К.Лагард подчеркнула "настоятельную необходимость" для Украины сохранять успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, и продолжать "более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей на постоянной основе".

Кроме того, Ю.Тимошенко встретилась с министром иностранных дел Литвы Л.Линкявичусом. Они обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, ее евроинтеграционные стремления и вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Литвой.

Лидер "Батькивщины" проинформировала главу МИД Литвы о вызовах, которые стоят перед Украиной и о программе "Новый курс Украины", создание которой она инициировала.

Ю.Тимошенко и Л.Линкявичус обсудили также ситуацию на востоке Украины, защиту прав и украинских граждан, пострадавших вследствие войны на Донбассе, борьбу с коррупцией и укрепление антикоррупционных органов в стране.

Теги: #мюнхен #тимошенко
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