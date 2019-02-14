Политика

15:06 14.02.2019

Санкции в отношении РФ должны сохраняться в отсутствие более разумной альтернативы - глава ХДС

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Санкции в отношении РФ должны сохраняться в отсутствие более разумной альтернативы - глава ХДС

Преемница Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за сохранение санкций в отношении России.

"Сейчас многие жалуются на экономические санкции ЕС (в отношении РФ). Однако критики не предлагают альтернативы. При этом они не придерживаются мнения, что следует смириться с нарушением Россией международного права, и не имеют представления о других санкциях. Поскольку мы исключаем военное вторжение, я выступаю за сохранение санкций до тех пор, пока не появится что-то более разумное", - сказала политик в интервью изданию Немецкого общества внешней политики DGAP.

По ее словам, "Россия - это очень большая, многогранная страна с чудесными людьми и невероятным потенциалом".

"Но существует российское правительство, которое жестко действует в собственной стране и лишает другие народы права на самоопределение - это показали конфликты в Грузии, на востоке Украины и аннексия Крыма. Это нужно обозначать четко", - отметила председатель ХДС.

Она выразила убежденность, что нельзя замалчивать использование Россией так называемых "фабрик троллей" для проведения кампаний дезинформации на Западе или "влияния на выборы".

Теги: #хдс #аннегрет_крамп_карренбауэр #германия
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