Политика

16:40 08.02.2019

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

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Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

Заместитель главы депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко намерен подать иск в суд на кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко о защите своей чести и деловой репутации.

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такой же, как и залог (кандидата в президенты – ИФ), если не ошибаюсь, это 2,5 млн грн", - сказал С.Березенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он высказал уверенность, что выиграет суд, поскольку "всё, что он (А.Гриценко – ИФ) говорил, не выдерживает никакой критики".

С.Березенко подчеркнул, что средства, полученные по результатам суда, передаст на нужды армии.

"После того, как я обязательно выиграю в суде, поскольку все то, что он говорил, не выдерживает никакой критики, все выигранные средства будут направлены на нужды армии. Пусть это будет долго, но какая-то военная часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно бронежилет, каску или оснащение, которого у них не было до 2014 и не было тогда, когда Гриценко был министром обороны", - добавил он.

7 февраля кандидат в президенты А.Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого подкупа А.Гриценко назвал С.Березенко.

Теги: #березенко #суд #гриценко
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