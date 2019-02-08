Политика

16:06 08.02.2019

Садовой заявил о попытках добиться его лояльности к Порошенко во время "мусорной блокады", в БПП назвали это неправдой

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Садовой заявил о попытках добиться его лояльности к Порошенко во время "мусорной блокады", в БПП назвали это неправдой

Мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовой утверждает, что ему предлагали передать фракцию "Самопомич" под контроль "Блока Петра Порошенко" в обмен на снятие "мусорной блокады" города.

"После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста – я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП ("Блока Петра Порошенко" - ИФ) и гарантирую личную лояльность. В свою очередь президент обещал дать команду прекратить блокаду", - цитирует А.Садового пресс-служба партии "Самопомич".

Такое заявление мэр Львова сделал во время совместного брифинга с членами парламента от "Самопомочи", который состоялся в пятницу возле администрации президента Украины.

По информации пресс-службы партии, в проекте соглашения речь идет о том, что "Самопомич" не должна была критиковать действия президента, обязывалась публично поддерживать их, не менее 26 голосами народных депутатов поддерживать инициированные главой государства и его политической силой законы, а также противостоять политикам, которые находились в оппозиции к П.Порошенко.

Мэр Львова заявил, что не принял предложение.

"У меня не было намерения об этом рассказывать, потому что этот факт не добавляет имидж нашей стране. Но на прошлой неделе начались очень интересные события. Представитель президента на Львовщине заявил, что он не допустит строительство мусороперерабатывающего завода", - утверждает А.Садовой.

"То есть я понимаю, что есть дальнейшие планы относительно Львова. Есть четкая команда с Банковой не допустить строительства завода", - убежден А.Садовой.

На своей странице в Facebook мэр Львова обнародовал текст соглашения, который, по его словам, ему предлагали подписать.

Вместе с тем на сайте партии "Блок Петра Порошенко" обнародовано заявление народного депутата из одноименной фракции Александр Бригинца. "Президент не будет убирать мусор вместо Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время городской голова решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Жаль, что утром после ночи, когда господин Садовой подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению неправды", - сказал нардеп.

Теги: #садовой #бпп #порошенко
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