Политика

18:51 05.02.2019

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

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Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Основной задачей Украины в настоящее время является преодоление бедности, заявляет президент Петр Порошенко.

"Сегодня у нас главная задача … - преодоление бедности, создание мощного и платежеспособного спроса внутри государства. Это также укрепление основ государственности", - сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что именно преодоление бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины, в том числе временные рамки для реализации европейского выбора украинского народа.

Теги: #бедность #порошенко
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Интерфакс-Украина
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