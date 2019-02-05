Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Основной задачей Украины в настоящее время является преодоление бедности, заявляет президент Петр Порошенко.

"Сегодня у нас главная задача … - преодоление бедности, создание мощного и платежеспособного спроса внутри государства. Это также укрепление основ государственности", - сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что именно преодоление бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины, в том числе временные рамки для реализации европейского выбора украинского народа.