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20:22 20.05.2020

Минсоцполитики опровергло информацию об ожидаемом резком росте уровня бедности в Украине

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Минсоцполитики опровергло информацию об ожидаемом резком росте уровня бедности в Украине

В Министерстве социальной политики Украины опровергли распространенную в СМИ информацию об ожидаемом в 2020 году резком росте уровня бедности в стране.

В заявлении, обнародованном пресс-службой министерства, отмечается, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса.

"Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", - указывается в сообщении.

Так, по данным министерства, за 9 месяцев 2019 года уровень бедности по абсолютному критерию снизился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года.

Вместе с тем, в 2020 году события, связанные с пандемией COVID-19, сказались на показателях социально-экономического развития.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года уровень бедности ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7% ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5% выше значение 2019 года. Таким образом сообщения в СМИ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%" по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении", - подчеркивают в министерстве.

Теги: #бедность #прогноз
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