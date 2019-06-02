События

05:03 02.06.2019

Каждый пятый житель Грузии за чертой "абсолютной бедности"

1 мин читать
Каждый пятый житель Грузии за чертой "абсолютной бедности"

В Грузии, население которой составляет 3,7 млн человек, каждый пятый житель находится за чертой абсолютной бедности, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат) по условиям жизни в 2018 году.

По информации статслужбы, за прошлый год уровень абсолютной бедности населения страны снизился по сравнению с показателем 2017 года на 1,8 процентных пункта - до 20,1%.

Большинство людей, находящихся за чертой абсолютной бедности - жители сельской местности (23,1% против 26,6% годом ранее), в городах этот показатель составляет 18% (против 18,6%).

В 2018 году доля населения с уровнем ниже 60% от среднего потребления в масштабах Грузии составляла 20,5% (в городах - 17,2%, в селах - 25,4%). Доля населения с показателем ниже 40% составляла 7,6% (в городах 6,6%, в селах - 9,1%).

Как поясняет "Сакстат", черта бедности определена с учетом прожиточного минимума, доходов и расходов населения.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в Грузии в декабре 2018 года Национально-демократическим институтом США (NDI), на просьбу отметить наиболее важные проблемы страны 51% опрошенных называли проблему занятости, 38% респондентов - бедность, 37% - рост цен.

Теги: #статистика #грузия #бедность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 30.05.2019
Саакашвили сомневается, что в Тбилиси хотят его экстрадиции, но обещает скоро вернуться

Саакашвили сомневается, что в Тбилиси хотят его экстрадиции, но обещает скоро вернуться

17:49 29.05.2019
Власти Грузии утвердили проект расширения порта в Поти

Власти Грузии утвердили проект расширения порта в Поти

17:47 29.05.2019
Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

19:32 28.05.2019
Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

10:38 28.05.2019
Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

16:54 26.05.2019
Глава Минобороны Турции заявил о поддержке Анкарой территориальной целостности Грузии

Глава Минобороны Турции заявил о поддержке Анкарой территориальной целостности Грузии

21:00 24.05.2019
Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд, Нацбанк обещает не допустить роста цен

Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд, Нацбанк обещает не допустить роста цен

13:03 24.05.2019
Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

20:00 23.05.2019
Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

19:10 23.05.2019
Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет

Сменную стекло-пленку на новом пешеходном мосту в Киеве заменять еще одним слоем бронированного стекла

Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн. – Полторак

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине разоблачены пограничники, организовавшие систематические поборы

Кличко открыл обновленную Аллею художников

Около 70 детсадов и 31 школа пострадали в результате взрыва на оборонном предприятии в нижегородском Дзержинске

Правоохранители, тяжело ранившие мальчика, задержаны

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

Матиос заявляет, что останется на должности главного военного прокурора страны

МИД обратилось к дружественным странам давить на РФ для выполнения решения трибунала по морякам

Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

В голову 5-летнему мальчику в Переяславе-Хмельницком могли стрелять полицейские

Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА