Меры социальной изоляции могут быть контрпродуктивны в бедных странах - глава ВОЗ

Социальная изоляция, применяемая против распространения коронавируса, может не иметь смысла в странах, где значительная часть населения пребывает в бедности, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В странах с крупным бедным населением приказ "оставайтесь дома" и прочие ограничения, используемые в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения", - сказал он.

"Как вы переживете изоляцию, когда вы зависите от ежедневого труда, чтобы питаться? Новостные сводки со всего мира показывают то, как много людей находятся в опасности остаться без еды", - продолжил Гебрейесус.

Он уточнил, что в то время как ряд стран изучает возможность смягчения ограничений, другие страны, особенно страны со средним и низким уровнем доходов, в Африке, Азии и Латинской Америке наоборот рассматривают вариант с их введением.

По словам Гебрейесуса, 1,4 млрд детей не могут ходить в школы из-за их закрытия, что лишило многих из них возможности питания.

Кроме этого, Гебрейесус напомнил, что социальное дистанцирование является лишь частью более широкомасштабных стабилизационных мер и усилий органов здравоохранения, причем изоляция населения не должна "проводится за счет прав человека".

Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек.