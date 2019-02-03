Политика

15:05 03.02.2019

Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

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Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и депутаты парламентской фракции "Батькивщина" участвовали в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которая состоялась в Софии Киевской в воскресенье.

"Искренне поздравляют митрополита! Приветствую всех прихожан, всех верующих с созданием поместной православной церкви. Это очень большое и значимое событие, к которому украинский народ шел несколько длинных и тяжелых веков. Верю, что впереди у нас путь побед и успехов", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook.

Политик отметила символичность того, что митрополит Епифаний провел службу на могиле предстоятеля (1993-1995) Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира (Романюка): "Это очень мудро и правильно".

Ю.Тимошенко также обратила внимание на то, что эта знаковое для Украины и предстоятеля ПЦУ событие произошло в день его рождения.

На богослужении присутствовали константинопольские иерархи, высшее духовенство, руководство страны, правительственные чиновники, народные депутаты.

Теги: #тимошенко #церковь #пцу
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