Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и депутаты парламентской фракции "Батькивщина" участвовали в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которая состоялась в Софии Киевской в воскресенье.

"Искренне поздравляют митрополита! Приветствую всех прихожан, всех верующих с созданием поместной православной церкви. Это очень большое и значимое событие, к которому украинский народ шел несколько длинных и тяжелых веков. Верю, что впереди у нас путь побед и успехов", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook.

Политик отметила символичность того, что митрополит Епифаний провел службу на могиле предстоятеля (1993-1995) Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира (Романюка): "Это очень мудро и правильно".

Ю.Тимошенко также обратила внимание на то, что эта знаковое для Украины и предстоятеля ПЦУ событие произошло в день его рождения.

На богослужении присутствовали константинопольские иерархи, высшее духовенство, руководство страны, правительственные чиновники, народные депутаты.