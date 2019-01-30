Политика

10:37 30.01.2019

Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

2 мин читать
Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко намерена ввести персонифицированную пенсионную систему, которая позволит минимум вдвое увеличить пенсии большинству граждан.

Как сообщает в среду пресс-служба "Батькивщины", Ю.Тимошенко во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината рассказала, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена за жизнь и была ли она проиндексирована.

По словам политика, персонифицированная пенсионная система будет действовать по другому механизму. "В государственном банке откроется счет, и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды", - рассказала она.

Ю.Тимошенко считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти втрое больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде пенсионных выплат.

Лидер "Батькивщины" считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

"Надо посчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", - рассказала кандидат на пост президента.

Ю.Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинцев - это "Новый курс Украины", разработанный ею вместе с мощной командой экспертов.

После Черниговской области Ю.Тимошенко намерена посетить Сумскую и Полтавскую области.

Теги: #тимошенко #пенсии
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко арендует дом под Киевом, ее доход в 2017 году - 307,2 тыс. грн, имеет 904 тыс. грн сбережений - декларация кандидата в президенты

Тимошенко заявляет о раздаче окружением Порошенко по 1 тыс. грн агитаторам в регионах

Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

Тимошенко и Дуда в Давосе обсудили сотрудничество между Украиной и Польшей, ситуацию на Донбассе и в Крыму

Тимошенко: слова Коэльо в биографическом фильме обо мне не являются агитацией и были абсолютно корректны

Тимошенко анонсирует дискуссии с МВФ в случае победы на выборах для координации видения финансово-экономической политики

Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде никогда не было и не будет пророссийских политиков

Тимошенко в Давосе обсудила с экс-госсекретарем США Керри политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине

Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо отправлять дипломатов в признавшие его президентом страны

"Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения - Медведчук

Париж и Берлин изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Экс-советник штаба Трампа Стоун не признался в выдвинутых против него спецрокурором Мюллером обвинениях

Бойко: мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради мира на Донбассе

Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

И.Луценко: Порядок, благосостояние и безопасность – основные постулаты Порошенко на следующие 5 лет

Выборы покажут, хотят ли украинцы остаться на пути свободной и суверенной Украины, или откатиться к коррупции и ограниченному суверенитету - Рассмуссен

Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА