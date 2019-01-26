Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать предвыборную кампанию и свою жизнь

Подавший документы для регистрации кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский запустил видеоблог (влог) "Зе! Президент Слуга народа".

Как сообщает в субботу пресс-служба В.Зеленского, влог рассказывает о том, чем живет и занимается в последнее время В.Зеленский и его команда.

"Предвыборная кампания, работа над политической программой, встречи с экспертами, совещания в штабе, обсуждение идей для рекламной кампании, поиск источников финансирования, съемки в сериале "Слуга народа", а также работа в студии "Квартал 95", гастроли, концерты и общение с друзьями, спортивные тренировки и личная жизнь – свою реальность Зеленский готов открыто показывать людям", - сказано в сообщении.

Щоумен отметил, что это будет история о том, как "обычный гражданин нашей страны идёт в политику, но при этом остается человеком".

"Мы хотим показать всем, что у нас нет никаких кулуарных "договорняков", нет тайных покровителей и теневых схем. Все прозрачно: люди, обсуждения, идеи и намерения, наши споры и наша команда. Мне нечего скрывать", - подчеркнул он.

Полная версия влога будет выходить несколько раз в неделю на YouTube-канале "Зе! Президент Слуга народа".