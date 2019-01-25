Политика

10:55 25.01.2019

ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в освобождении удерживаемых Россией украинцев - Арьев

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ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в освобождении удерживаемых Россией украинцев - Арьев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в России и оккупированных территориях Крыма и Донбасса, сообщил руководитель украинской делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад – годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повторение требования (второй раз за день) освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также, по его словам, ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, и "выразила в этом контексте мощную поддержку (strong support) суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение части сессии. А здесь дважды за день! Итак, отработали хорошо", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 24 января ПАСЕ поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, в которой осудила применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призвала Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Теги: #азовское_море #пасе #арьев
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