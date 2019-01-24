Тимошенко и Дуда в Давосе обсудили сотрудничество между Украиной и Польшей, ситуацию на Донбассе и в Крыму

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Польши Анджей Дуда на встрече в Давосе в рамках Всемирного экономического форума обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, в частности, признали необходимость скорейшего устранения несогласий в отношениях между двумя странами.

"Лидер партии "Батькивщина" поделилась с Анджеем Дудой своим видением укрепления отношений между Украиной и Польшей и отметила необходимость предоставления им настоящего стратегического характера. Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиления сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте "Батькивщины".

Собеседники также обсудили вооруженный конфликт на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

Ю.Тимошенко поблагодарила А.Дуду за поддержку Украины в противодействии российской агрессии и за усилия по достижению мира в Украинском государстве.

Во встрече принимал участие также заместитель главы партии "Батькивщина", руководитель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря.