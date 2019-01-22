Порошенко вручил госнаграды в День Соборности Украины

Президент Украины Петр Порошенко вручил почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету орден Государства и звание Герой Украины.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, патриарха Филарета награжден за "выдающуюся историческую роль в становлении независимого Православной церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия".

Во время торжественного мероприятия по случаю Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР П.Порошенко, обращаясь к патриарху Филарету, сказал: "Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа. Поэтому принял решение присвоить Вам звание Героя Украины. Подчеркиваю, что Ваша награда – абсолютно заслуженная... Вы всю жизнь самоотверженно служили церкви и украинскому народу".

Президент отметил, что высокое звание Героя Украины за его президентскую каденцию получили Герои Небесной Сотни и военные, которые противостоят российской агрессии.

"Во время атеистического советского режима, в условиях давления КГБ и партийного аппарата Вы боролись за право людей верить в бога, посещать храм божий, молиться Господу. А с провозглашением независимой Украины Вы стали на путь построения единой поместной украинской православной церкви. Вы заложили хороший фундамент. Несмотря на все препятствия, вели украинское православие к автокефалии, к духовной свободе", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также отметил "пример чрезвычайной жертвенности" патриарха Филарета 15 декабря на объединительном соборе в Софии Киевской. "Вы доказали всему миру, что… украинцы способны объединяться во имя великой цели", - отметил глава Украинского государства.

Также, по информации пресс-службы президента Украины, П.Порошенко отметил высокими государственными наградами выдающихся украинцев, которые присоединились к строительству Украинского государства.

Так, П.Порошенко наградил орденом Свободы посмертно украинского диссидента и политического деятеля Левка Лукьяненко и профессора, академика Национальной академии наук Украины Мирослава Поповича. Награды получили их жены.

"Их имена навсегда вошли в историю нашего народа как примеры несокрушимости духа, силы духовной, верности Украине. Вечная им память", - добавил президент.

Также он наградил орденом Свободы политического и общественного деятеля, член президиума Национальной академии наук Украины Игоря Юхновского и орденом князя Ярослава Мудрого украинского ученого, доктора технических наук, профессора, академик и вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

"Благодарность и уважение нашим большим интеллектуалам. Ваш труд дает четкие ориентиры нашему обществу и нашей стране", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, президент выразил слова благодарности общественному деятелю, директору Фонда "Видродження" Александру Сушко "за его активные усилия, направленные на мобилизацию общественной поддержки вокруг реформирования страны, продвижение Украины в Евросоюз и НАТО" и вручил ему орден "За заслуги".

"Вы являетесь одним из представителей общественного сектора, который вместе с украинской дипломатией сегодня и всегда последовательно работал над созданием и укреплением международной коалиции в поддержку Украины в ее противостоянии с российской агрессии", - сказал П.Порошенко.

Глава государства также вручил орден Свободы певцу Тарасу Петриненко, орден князя Ярослава Мудрого музыканту Виктору Гуцалу, орден "За заслуги" кобзарю-бандуристу Эдуарду Драчу и присвоил почетное звание "Народный артист Украины" Тарасу Компаниченко.