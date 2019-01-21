Политика

20:28 21.01.2019

Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока - 2" остаются - Шефчович

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Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока - 2" остаются - Шефчович

Позиция, которую Еврокомиссия (ЕК) занимает по газопроводу "Северный поток - 2", хорошо известна, заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович, выступая после трехсторонней встречи по газу (ЕС-РФ-Украина) в понедельник в Брюсселе.

"Наши опасения остаются, в особенности в том, что касается нашей задачи по диверсификации поставщиков энергоносителей. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы принятый контракт полностью соответствовал европейскому праву. И я уже сообщил обеим сторонам о поправках к директиве по газу", - сказал М.Шефчович.

"Я подчеркну, что комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве", - добавил еврокомиссар.

Теги: #ес #россия #газопровод #ек
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