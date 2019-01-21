ЕС может ввести санкции против РФ за удерживание украинских моряков

Европейский Союз может рассмотреть возможность введения санкций в отношении России за удержание украинских военнопленных моряков, допускает министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время ЕС придется рассмотреть возможность санкций против России", - написал глава датского МИД в Твиттере в понедельник.

А.Самуэльсен также назвал поведение России в Азовском море неприемлемым.