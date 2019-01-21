Политика

14:17 21.01.2019

Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и его заместитель

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Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и его заместитель

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии.

Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать в скором времени.

Теги: #ес #химоружие #гру #санкции
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