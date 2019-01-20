Порошенко посетит Израиль 20-21 января

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 20-21 января 2019 года официальный визит в Израиль, сообщается на официальном сайте главы государства.

Программой визита предусмотрены переговоры украинского президента с его израильским коллегой Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном.

В ходе визита запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

Ожидается также, что президент также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.