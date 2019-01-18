Политика

20:22 18.01.2019

ФРГ подчеркивает необходимость свободного прохода судов через Керченский пролив

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ФРГ подчеркивает необходимость свободного прохода судов через Керченский пролив

РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив, заявляет федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas)

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве сегодня я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым (глава МИД РФ Сергей Лавров – ИФ). Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив", - сказал Х.Маас на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"Мы слышим, что это уже произошло. Мы хотим, чтобы это было на продолжительной базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться", - добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Теги: #позиция #керченский_пролив #фрг
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Интерфакс-Украина
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