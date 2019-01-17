Политика

19:15 17.01.2019

Главы МИД Украины и Германии в пятницу в Киеве обсудят углубление сотрудничества для противодействия российской агрессии

1 мин читать
Главы МИД Украины и Германии в пятницу в Киеве обсудят углубление сотрудничества для противодействия российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 18 января, проведут переговоры в Киеве.

"Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией в рамках нормандского формата, в том числе пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, а также дальнейшие усилия с целью освобождения украинских граждан из российского плена и заключения", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, П.Климкин и Х.Маас обсудят вопрос двустороннего сотрудничества на фоне качественного роста показателей экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также проблематику энергетической безопасности в Европе.

По информации пресс-службы МИД, после переговоров состоится совместная пресс-конференция министров (начало запланировано на 17.45).

Теги: #германия #визит #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

Посол США в Берлине предупредил ряд немецких компаний о риске санкций в связи с участием в проекте "Северный поток-2"

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

Председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Украину

Глава британского МИД верит в способность Мэй провести сделку по Brexit через парламент

Киев призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с целью прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

Климкин: Наши дипломаты продолжат утверждать имидж Украины - защитницы ценностей европейского и трансатлантического сообщества

ПОСЛЕДНЕЕ

КПУ намерена участвовать в парламентских выборах – Симоненко

Кива: СПУ приступила к подготовке пакета социальных реформ на основе европейского опыта

Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

Деревянко предлагает ввести ставку растаможки 10% от стоимости автомобиля

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании и вновь подчеркнул необходимость объединения усилий с Садовым и Вакарчуком

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене церковного закона

С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА