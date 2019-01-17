Кива: СПУ приступила к подготовке пакета социальных реформ на основе европейского опыта

Европарламентарии поддерживают Соцпартию Украины и видят опасность в нынешней украинской власти, заявил лидер СПУ Илья Кива в прямом включении из Страсбурга (Франция) на телеканале "Наш".

"Мы возвращаемся в большую европейскую социалистическую семью. Соцпартия заручилась поддержкой и нашла достойных партнеров в Европе. Германия, Швеция, Польша, Великобритания, Финляндия, – все они готовы работать над совместной стратегией левых. Мы приступили к подготовке пакета социальных реформ для Украины на основе их многолетнего опыта. Мы построим сильную социальную страну, в основе которой будет порядок и социальная защита! Вперёд к победе!" – цитирует слова И.Кивы пресс-служба СПУ в четверг.

При этом политик отметил, что в Европарламенте есть четкая и однозначная позиция - коррупция убивает Украину.

"За несколько дней было больше десятка встреч с европейскими парламентариями. Все они четко понимают, что нынешняя олигархическая власть, которая поддерживает войну, которая и является продуктом коррупции – это зло, которое не дает Украине стать на ноги. Олигархическая преступная власть должна уйти. Поэтому 2019-й станет годом изменений, когда мы сможем улучшить нашу жизнь", - сказал глава СПУ.

И.Кива сообщил, что европейские социалисты также поддерживают стремление СПУ прекратить сотрудничество с МВФ.

"В Страсбурге мы показали новые лица социализма и доказали, что готовы бороться за новые европейские стандарты жизни украинских граждан. Нам нужно восстановить экономику, производство, нам необходимо соскочить с иглы МВФ. В Европарламенте все прекрасно понимают, что кредиты МВФ только добивают нашу страну. Но европейским социалистам нужна сильная Украина, они заинтересованы в сильном партнере. Именно поэтому украинские социалисты получили поддержку в Европарламенте. Они готовы сотрудничать с нами. Мы сделали первые шаги в сотрудничестве с европейскими коллегами, и в борьбе, которую мы объявляем олигархическому строю. Борьбе за новое будущее нашей страны", - заявил И.Кива.