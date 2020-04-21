Многие малые и средние предприниматели, несмотря на потребность в кредитных средствах, не обращались по программе "5-7-9%" - опрос СУП

Большинство предпринимателей нуждаются в кредитных средствах, но не обращались по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за установленных в ней ограничений по годовому доходу и использованию привлеченных средств, свидетельствуют результаты опроса 130 представителей бизнеса, проведенного Союзом украинских предпринимателей (СУП).

"67% опрошенных предпринимателей преградой в получении кредита по предыдущей программе назвали ограничения в использовании средств и годового дохода. Учитывая новую программу, в которой годовой доход увеличен до 100 млн грн, и расширены цели использования средств, можем ожидать увеличения обращений по этой программе", - указал СУП во вторник.

По данным опроса, проведенного на прошлой неделе, 75% респондентов не обращались за кредитами по этой программе, однако 95% респондентов ощущают необходимость в доступных кредитах. При этом 91% респондентов - представители среднего и малого бизнеса, в частности, 43% - физические лица-предприниматели.

Как указал СУП, среди тех, кто обращался за кредитами по этой программе, половина получили отказ.

Обновленная программа кредитования, максимальный срок которой рассчитан на пять лет, удовлетворяет 91% опрошенных представителей бизнеса, 71% удовлетворены увеличенной суммой кредита до 3 млн грн.

"Более 50% не имеют возможности удовлетворить условия для банковского залога. При этом гарантией возврата кредита в существующих условиях с точки зрения бизнеса должно быть государство - так полагает 53,3% опрошенных, залог бизнеса - 49,2% опрошенных, поручитель - 28,7%", - отметили в СУП.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн, а также увеличил максимальную сумму кредита с 2 млн грн до 3 млн грн.