Политика

08:18 16.01.2019

Порошенко встретился с главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши

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Порошенко встретился с главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши

Президент Украины Петр Порошенко в среду в рамках встречи с министрами Эстонии Свеном Миксером, Литвы Линасом Линкявичусом и Польши Яцеком Чапутовичем отметили необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию, сообщает сайт президента.

"Отмечена необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращение захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море", - говорится в сообщении на сайте президента утром в среду.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны РФ с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

П.Порошенко выразил признательность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

Глава украинского государства также сообщил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушение Россией Минских соглашений, а также режима прекращения огня.

П.Порошенко поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.

Он выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.

Теги: #ес #порошенко #украина #встреча #министры
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