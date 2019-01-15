Политика

09:38 15.01.2019

Британский парламент проведет решающее голосование по сделке по Brexit

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Британский парламент проведет решающее голосование по сделке по Brexit

Британский парламент во вторник вечером проведет решающее голосование по соглашению по выходу страны из ЕС и, скорее всего, не поддержит документ, усугубив политический кризис вокруг Brexit.

Одним из вероятных сценариев в этой ситуации может стать перенос сроков выхода Великобритании из ЕС, которое сейчас намечено на 29 марта. В ожидании отсрочки Brexit курс британского фунта растет третий день подряд. Во вторник к 6:30 кв он достиг $1,2897, поднявшись на 0,3%.

Дальнейшее развитие событий, как считают эксперты, будет во многом зависеть от того, насколько разгромным будет поражение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Если разрыв между противниками и сторонниками соглашения будет небольшим, премьер может попытаться повторить голосование после внесения новых изменений в документ.

В случае если "против" будет более 100 парламентариев из 650, то правительству придется искать другие варианты выхода из ситуации.

Если Палата общин проголосует против сделки, то у Т.Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б. В отсутствие каких-либо решений Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки.

На голосование в Палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Ранее более 100 членов Консервативной партии выразили несогласие со сделкой Т.Мэй. Всего в Палате общин 316 консерваторов. Кроме того, все 10 членов Демократической юнионистской партии в Палате общин, на поддержку которой рассчитывала Т.Мэй, заявили, что они не одобряют сделку. Также сделку Т.Мэй, вероятнее всего, не поддержат жесткие противники выхода из ЕС, которые таким образом будут добиваться повторного референдума.

Теги: #британский_парламент #brexit
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