В Британском парламенте в среду возобновятся дебаты по Brexit

Британские депутаты в среду вновь начинают обсуждать на слушаниях условия выхода Великобритании из ЕС и будущие отношения с Брюсселем.

Обсуждения, как отмечает телерадиокорпорация BBC, займут пять дней. Ожидается, что в скором времени британское правительство опубликует документ, предлагающий меры для снижения обеспокоенности среди британских политиков по вопросу Северной Ирландии после Brexit.

Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и голосованием.