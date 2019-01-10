Партия "Наши" выдвинула нардепа Мураева кандидатом в президенты Украины

Съезд политической партии "Наши" в четверг выдвинул лидера этой политсилы, народного депутата Украины (внефракционного) Евгения Мураева кандидатом в президенты Украины.

"На официальном съезде политической партии "Наши", который был созван для принятия решения о выдвижении кандидата на пост президента Украины, единогласно поддержана кандидатура Евгения Мураева", - говорится в сообщении на странице партии в Фейсбуке.

Е.Мураев на своей странице в Фейсбуке также сообщил о данном решении, принятом на съезде партии, отметив, что теперь самая актуальная задача - обеспечить подачу документов в Центральную избирательную комиссию.

В конце сентября 2018 года народный депутат Е.Мураев, перед тем покинувший партию "За життя" Вадима Рабиновича, возглавил партию "Наши".