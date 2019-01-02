Политика

12:54 02.01.2019

Зеленский призвал всех желающих присоединиться к "Зе! Команде"

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Зеленский призвал всех желающих присоединиться к "Зе! Команде"

Шоумен и артист Владимир Зеленский призвал всех желающих присоединиться к его команде.

"Изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне – присоединяйся к моей команде. Не важен твой пол, религия, образование и язык, на котором ты говоришь. Важно – что ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное", - сказал В.Зеленский в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

Шоумен сообщил, что присоединиться к его команде можно на сайте "Зе! Команда".

"Я – иду. Пошли со мной, сделаем это вместе", – добавил он.

В.Зеленский также рассказал, что вскоре после открытия сайта движения "Слуга народа", он был атакован, но с атакой уже справились.

Теги: #зеленский #выборы
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