Политика

11:57 17.12.2018

Новинский требует от Порошенко обнародовать текст его соглашения с Вселенским патриархатом

2 мин читать

Председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский требует от президента Украины Петра Порошенко обнародовать текст Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"Обращаюсь к президенту немедленно рассекретить текст его соглашения с патриархом Варфоломеем. Прошу считать это депутатским запросом к Администрации президента", - заявил В.Новинский на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 3 ноября президент Украины П.Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей назвал историческим моментом подписание соглашения о сотрудничестве между Вселенским патриархатом и Украиной.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Администрации президента, подписанное П.Порошенко и Патриархом Варфоломеем соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви в Украине.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.

Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с главы Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарета, предстоятеля УАПЦ митрополита Киевского и всея Украины Макария и их последователей.

По информации пресс-службы, упомянутые решения - это очередной шаг к получению Томоса, его предоставления прямо указано в Соглашении.

Теги: #соглашение #порошенко #церковь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фракция БПП предлагает законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины

РФ демонстрирует неготовность обсуждать освобождение удерживаемых политзаключенных украинцев – Порошенко

Порошенко готов внести в Раду предложения об изменении Конституции Украины касательно Крымскотатарской автономии

Порошенко призвал СБУ проверить всех украинских госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ, акцентировав внимание на силовиках

Порошенко: 17 декабря в ГА ООН будут рассматривать украинский проект резолюции о милитаризации Черного и Азовского морей

Порошенко: военное положение вводилось на 30 суток и если не будет широкомасштабного вторжения войск РФ, оно продолжено не будет

Порошенко: мы все понимаем, что де-факто Медведчук на переговорах ТКГ является представителем Путина

Порошенко настаивает на закреплении Радой курса Украины в НАТО и ЕС в феврале

Порошенко: В следующие 5 лет нужно достичь мира на основе нацинтересов, преодолеть последствия экономического кризиса, достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО

В "Оппозиционной платформе – За життя" просят не пользоваться информацией с неподтвержденных аккаунтов в соцсетях партии и ее лидера Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко, Порошенко и Гриценко являются лидерами президентского рейтинге во Львовской области – опрос "Рейтинга"

Фракция "Оппоблок" требует отчета в Раде Минфина о последствиях военного положения для экономики Украины

Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом

Украина и ЕС подписали ряд международных соглашений

Украина и ЕС должны консолидировать международное давление на РФ и усиливать политику санкций

Мэй в понедельник попытается убедить парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit

Протесты "желтых жилетов" существенно снизили рейтинг Макрона

Американские эксперты подготовили для сената новый ответ о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

В Белом доме США готовятся к приостановке работы правительства из-за споров о границе

Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА