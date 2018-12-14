Политика

14:43 14.12.2018

Глава фракции "Оппоблок" предлагает ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций

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Глава фракции "Оппоблок" предлагает ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский зарегистрировал законопроект №9380, которым предлагает ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций.

Согласно тексту проекта закона, нардеп предлагает одноименной статьей 161-1 дополнить Уголовный кодекс Украины.

В.Новинский инициировал введение штрафов в размере 5–10 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы до 3 лет за препятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

Те же действия, совершенные должностным лицом или с применением насилия, захватом, присвоением имущества религиозных организаций нардеп предлагает карать штрафами от 10 до 25 тыс. необлагаемых минимумов или лишением свободы от 3 до 6 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Указанные выше неправомерные действия, совершенные организованной группой лиц или если они привели к тяжким последствиям, предлагается карать лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

В пояснительной записке к законопроекту В.Новинский отмечает, что Конституция Украины гарантирует каждому право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

В сопроводительных документах нардеп также напоминает, что согласно Основному закону, церковь и религиозные организации отделены от государства, а школы – от церкви, и ни одна религия не может быть признана государством как обязательная.

"В последнее время началось давление на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, в частности происходят силовые вторжения в помещения Епархиальных управлений для осуществления давления на епископов, организовываются пикеты возле ее зданий, происходит незаконный сбор персональных данных из закрытых баз данных государственных органов власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теги: #церковь #оппоблок #новинский
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