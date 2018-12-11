Политика

10:16 11.12.2018

В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян

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В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян

 Регламентный комитет Парламентской ассамблее Совета Европы принял решение ограничить уровень допустимых к применению по отношению к делегации Российской Федерации в ПАСЕ санкций и теперь случае возобновления санкций против россиян, они не могут быть лишены права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

"В случае обжалования прав национальной делегации ПАСЕ не может ставить под сомнение право депутатов участвовать в выборах старших должностных лиц Совета Европы ... поскольку Ассамблея не может вмешиваться в исполнение Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека", - пояснили в Ассамблее. Это решение комитета вступает в силу немедленно.

Новое решение регламентного комитета ограничило объем возможных санкций, объяснив это необходимостью избежать конфликта уставу СЕ.

Таким образом, ни одна национальная делегация, включая российскую, не может быть отстранена от участия в выборах генсека Совета Европы (состоятся в 2019 году), комиссара СЕ по правам человека (выборы состоялись в прошлом году, РФ не принимала в них участие), президента ПАСЕ (выборы проводятся ежегодно) и судей ЕСПЧ.

"Заметим, что для участия в таких выборах Россия должна определить перечень своей делегации и передать его в Страсбург. В последние три года Россия этого не делает, избегая формального продления наложенных против нее санкций. В этом случае российские депутаты не смогут участвовать в перечисленных выборах. Также важно, что для Украины ключевое значение имеет ограничения право голоса РФ при принятии резолюций и других решений ПАСЕ, эти санкции комитет не поставил под сомнение", - говорится в заметке.

Теги: #рф #пасе #санкции
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