Политика

17:50 10.12.2018

Мэй объявила о переносе голосования парламента по Brexit

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Мэй объявила о переносе голосования парламента по Brexit

 Голосование в Палате общин Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, отложено, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

"Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Т.Мэй, не назвав предполагаемую новую дату голосования.

Она отметила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность".

"В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - добавила Т.Мэй.

При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.

Теги: #великобритания #brexit
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