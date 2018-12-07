Три министра уволены в Литве после конфликта с премьером

Литовский президент Даля Грибаускайте приняла отставки трех членов правительства республики - министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра культуры Лианы Руоките-Йонссон и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса.

Как сообщает агентство BNS, президент подписала соответствующие декреты об их увольнении. Декрет об увольнении министра культуры вступает в силу с 21 декабря, а два других - с пятницы, сообщила администрация президента.

Президент поручила с 8 декабря и до тех пор, пока не будут назначены новые министры, временно исполнять обязанности министра образования и науки министру коммуникаций и транспорта Рокасу Масюлису, а обязанности министра окружающей среды - министру энергетики Жигимантасу Вайчюнасу. С 22 декабря временно исполнять обязанности министра культуры поручено министру экономики Виргиниюсу Синкявичюсу.

Увольнение трех министров последовало после их конфликта с премьером Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

О решении заменить трех министров С.Сквярнялис сообщил 3 декабря. Он пояснил, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах.

5 декабря после встречи с президентом Л.Руоките-Йонссон и К.Навицкас заявили, что больше не хотят работать с премьером и раскритиковали его за давление и за то, что он прикрывается министрами.

Увольняемая с должности министр культуры сказала, что попросила президента дать ей время на подготовку стратегии культуры. Но С.Сквярнялис заявил, что не видит в этом никакого смысла и сказал, что если президент разрешит министру культуры работать дольше, то ей будет инициирована интерпелляция в сейме.

К.Навицкас 5 декабря заявил президенту, что хочет быть уволенным, однако сам принципиально не подавал заявление об отставке премьеру. Министр также сообщил, что получил из секретариата премьера предложение уйти по собственному желанию. "Я не согласился, (...) поскольку мое увольнение в любом случае является деструктивным действием, оно точно не способствует слаженной государственной деятельности, и я не хочу в этом сотрудничать", - сказал К.Навицкас.