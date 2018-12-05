Политика

17:02 05.12.2018

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

1 мин читать
Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Вхождение кораблей НАТО невозможно без согласия России, пока действует Договор с этой страной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поясняет народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.

"Одна из статей договора о внутреннем море речь идет о том, что корабли могут заходить только с согласия второй стороны. Очевидно, это идёт вразрез с заявлением главнокомандующего", - сказала С.Залищук на заседании комитета парламента по иностранным делам у среду, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко усилить присутствие НАТО в Азовском и Черном морях.

Нардеп предложила комитету призвать президента Украины и Министерство иностранных дел ускорить рассмотрение вопроса о разрыве Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Этот договор был подписан в декабре 2003 года, а ратифицирован в апреле 2004-го. Согласно его положениям, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России.

Теги: #залищук #азовское_море
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Лидер "Самопомочи" предлагает задержать Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ

Глава МИД ФРГ планирует переговоры с российским и украинским коллегами по инциденту в Керченском проливе

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

Генсек НАТО считает неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Весь мир требует от РФ освободить украинских моряков и вернуть корабли, - Порошенко

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Кремль проверяет, согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро" – Порошенко

Агрессию РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

В ЕК обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

Порошенко: Суд по Януковичу в ближайшее время примет законное и справедливое решение, без какого-либо давления

Украине нужен мир не на условиях капитуляции, а на условиях победы - Порошенко

Климкин 6-7 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ, где рассмотрят российскую агрессию против Украины

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА