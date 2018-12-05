Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Вхождение кораблей НАТО невозможно без согласия России, пока действует Договор с этой страной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поясняет народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.

"Одна из статей договора о внутреннем море речь идет о том, что корабли могут заходить только с согласия второй стороны. Очевидно, это идёт вразрез с заявлением главнокомандующего", - сказала С.Залищук на заседании комитета парламента по иностранным делам у среду, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко усилить присутствие НАТО в Азовском и Черном морях.

Нардеп предложила комитету призвать президента Украины и Министерство иностранных дел ускорить рассмотрение вопроса о разрыве Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Этот договор был подписан в декабре 2003 года, а ратифицирован в апреле 2004-го. Согласно его положениям, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России.