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15:30 10.12.2021

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

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РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Российская сторона разместила навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в Азовском море в связи с якобы проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ и по состоянию на 10 декабря перекрыла около 70% акватории Азовского моря, сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее озеро", - говорится в сообщении.

9 декабря ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. "Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс Далее российские военные констатировали, что корабль "на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

В штабе ООС опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал передвижения украинского корабля "Донбасс" в Азовском море законным, так как оно является акваторией совместного использования Украины и РФ.

Теги: #рф #перекрытие #азовское_море
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