Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

"Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он также сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.

"У нас есть одна большая фундаментальная идея… не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу", - отметил президент.