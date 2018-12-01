Порошенко и МИД Польши в субботу обсудили дальнейшие двухсторонние отношения стран

Президент Украины Петр Порошенко и глава министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в субботу обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, сообщает сайт главы Украинского государства.

"Стороны обсудили дальнейшее поддержание интенсивного политического диалога, расширение сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

П.Порошенко выразил благодарность польской стороне за активную поддержку Украины в контексте акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Кроме того, он подчеркнул важность немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и возвращение трех украинских судов.

В свою очередь Я.Чапутович передал также от всех стран-членов ЕС слова солидарности и поддержки Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Также отдельное внимание стороны уделили взаимодействию двух стран на евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также в рамках международных организаций.

Стороны скоординировали шаги с целью использования авторитетных международных площадок (Совета безопасности ООН, Совета министров ОБСЕ, Совета ЕС) для немедленного восстановления свободы судоходства в Азово-Керченской акватории и де-эскалации ситуации в регионе.