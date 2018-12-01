Климкин считает несправедливым по отношению к украинцам польский закон об ИНП и ждет решения Конституционного суда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает польский закон "Об институте национальной памяти" (ИНП) несправедливым по отношению к украинцам и рассчитывает, что Конституционный суд Польши даст свою правовую оценку его положениям.

"Было бы хорошо, чтобы Конституционный суд Польши посмотрел настоящим правовым взглядом на те изменения, которые были внесены в известный закон "Об институте национальной памяти в Польше". Считаем такие изменения несправедливыми по отношению к Украине и украинцам", - сказал он на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве.

Министр также отметил, что рассчитывает на начало восстановительных работ украинских памятников в Польше, как и начало работ по поиску захоронений поляков в Украине.

"Я надеюсь, что мы продвигаемся в отношении того, чтобы с особым уважением относиться к памятникам истории, как тех, которые находятся на территории Польши, так и на территории Украины... Очень важно, чтобы результатом нашего общего толчка стало начало восстановления украинских памятников в Польше и начало поисковых работ", - добавил глава МИД Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польское общество "хочет знать правду о нашей совместной истории и добивается достойного чувствования умерших". "Необходимо тщательно изучить прошлое и передать знания об этом молодому поколению, в частности, что касается Второй мировой войны и трагедии на Волыни", - отметил Я.Чапутович.

Он добавил, что нужна честная и открытая беседа без заполитизированности.