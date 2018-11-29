Порошенко заявляет о необходимости введения новых санкций в условиях вероятной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости введения международным сообществом новых санкций в отношении РФ ввиду ее вероятной агрессии, сообщается в микроблоге главы государства в соцсети Twitter в четверг.

"Мир должен говорить единым голосом. Мы должны немедленно ввести дополнительные санкции в условиях вероятной российской агрессии", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

"Путин обязан немедленно освободить наших солдат и одновременно освободить море для прохода международных судов", - подчеркнул глава государства.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.