Политика

09:37 29.11.2018

Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесли до международного сообщества правду об агрессии РФ

2 мин читать
Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесли до международного сообщества правду об агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины.

"Активная глобальная дезинформационная кампания Кремля по переложению ответственности за керченский инцидент на Украину потерпела фиаско. Совместными усилиями президента, правительства, парламента, всей украинской дипломатической машины и диаспоры нам удалось донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины, о бесчеловечной морской охоте на украинских моряков, об очередных циничных преступлениях Кремля", - написал глава Украинского государства на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

П.Порошенко также поблагодарил европейских союзников за позицию в защите Украины и осуждение применения силы Российской Федерацией против украинских моряков в акватории Черного моря и Керченском проливе вопреки действующим двусторонним соглашениям и международному праву.

"Призываю страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Россией Азовского моря и Керченского пролива и восстановить территориальную целостность Украины", - написал П.Порошенко.

Кроме того, президент позитивно оценил консолидированный призыв Евросоюза к Кремлю об обеспечении немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и кораблей, а также беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в соответствии с международным правом.

"Ожидаю также решительную консолидированную реакцию с оценкой преступного поведения агрессора со стороны стран Большой семерки", - подчеркнул глава Украинского государства.

Теги: #порошенко #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об агрессии РФ

Порошенко заявил, что использует военное положение для укрепления армии и госграниц

Порошенко заявил, что не намерен продлевать введенное на 30 дней военное положение

Запрос на телефонный разговор с Путиным от Порошенко был, но он не состоялся в связи с рядом факторов, заявляют в Кремле

Порошенко договорился с Эрдоганом об обсуждении украинского вопроса на саммите G20

Порошенко подписал закон об утверждении указа о введении военного положения

Конституционные права и свободы граждан в период военного положения не будут ограничены в отсутствие открытого вторжения РФ

Если агрессии РФ не будет, то считайте, что цель введения военного положения достигнута – Порошенко

Военное положение, согласно указу, закончится 26 декабря

Военные администрации не будут создаваться, будут образованы штабы обороны в 10 областях с военным положением

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев проинформировал арбитражный трибунал об обострении Россией ситуации в Керченском проливе

Трамп не исключает возможность помилования экс-главы его предвыборного штаба Манафорта

Трамп намерен разобраться в причинах инцидента на Черном море, и надеется на участие в этом Европы

Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

Саломе Зурабишвили побеждает на президентских выборах в Грузии

Эрдоган обсудил с Путиным возможность посредничества по инциденту в Керченском проливе

Ключевые показатели госбюджета-2019 соответствуют согласованным с МВФ параметрам

Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета более 93% голосов

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА