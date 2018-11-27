Политика

21:48 27.11.2018

Конституционные права и свободы граждан в период военного положения не будут ограничены в отсутствие открытого вторжения РФ

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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что военное положение не приведет к ограничению конституционных прав и свобод граждан Украины, если не будет открытого вторжения России.

"Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и в аннексированном Крыму, я заявляю, и это моя принципиальная позиция: никаких ограничений конституционных прав и свобод не будет", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник.

Он подчеркнул, что никаких ограничений на поездки, в том числе за границу, для украинских граждан не будет, но "для российских граждан эти ограничения будут введены".

По убеждению П.Порошенко, эта мера оправдана, поскольку не стоит создавать безвизовый режим для тех россиян, которые могут стать "дополнением к пятой колонне, которая и так здесь работает".

Он также подчеркнул, что это исключительно превентивные меры.

Теги: #порошенко #права_человека #военное_положение
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