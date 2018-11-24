Политика

15:23 24.11.2018

Порошенко надеется на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора в Украине

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Порошенко надеется на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора в Украине

Украина рассчитывает на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, заявляет президент Петр Порошенко.

"Уже около трех десятков государств на том или ином уровне дали надлежащую оценку этой человеческой трагедии. Только за последнее время приняты важные решения Сенатом США и Ассамблеей Португальской Республики", - сказал глава Украинского государства на международном форуме "Украина помнит – мир признает" в субботу в Киеве.

П.Порошенко отметил, что с каждым годом расширяется круг государств, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа. По его словам, международные организации, такие как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы отдают должное памяти жертв Голодомора.

"Мы благодарны нашим иностранным партнерам, которые присоединились к восстановлению исторической правды. Однако сегодня мы еще на полпути, поэтому рассчитываем на широкую международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, подготовленного Украиной", - выразил надежду П.Порошенко.

Глава Украинского государства призвал представителей стран-партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации.

Теги: #порошенко #голодомор
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