В правительстве Британии опасаются, что Мэй не сможет провести сделку по Brexit через парламент

Половина рядовых членов Консервативной партии, лидером которой является премьер Великобритании Тереза Мэй, высказываются против сделки по Brexit, что вызывает опасения в правительстве относительно голосования в парламенте, сообщает газета "Дейли телеграф".

"Один министр из кабинета рассказал "Телеграфу" об опасениях, что теперь шансы провести его (проект сделки - ИФ) через это критическое голосование в следующем месяце нулевые", - пишет газета.

87 членов британского парламента от Консервативной партии публично выступают против предложенной Т.Мэй сделки, пишет газета. Таким образом, половина "заднескамеечников", то есть членов Палаты общин, не входящих в состав британского правительства, могут проголосовать против сделки, отмечает "Дейли телеграф".

Значительное недовольство консерваторов вызывает "страховочный" план по ирландской границе. Члены парламента, в том числе экс-глава МИД Борис Джонсон, предложили Т.Мэй исключить из проекта соглашения "страховочный" план, так как, по их мнению, он "превращает Brexit в бессмыслицу".

"Мы должны немедленно выбросить "страховку", на которой, согласно политической декларации, будет основываться будущее экономическое партнерство, и которая делает из Brexit полную бессмыслицу", - заявил Б.Джонсон в Палате общин в четверг.

Голосование по проекту соглашения по Brexit пройдет в британском парламенте в том случае, если Т.Мэй удастся согласовать проект с ЕС. Ключевая встреча лидеров ЕС по Brexit запланирована на 25 ноября.

Основное голосование пройдет в Палате общин, у Палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла через парламент, нужно простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер.

Ожидается, что против проекта по сделке проголосует большая часть Лейбористской партии, у которой есть 257 мест в парламенте, также сделку вряд ли поддержат 35 парламентариев от Шотландской национальной партии и 12 членов парламента от Партии либеральных демократов.