Порошенко: Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью украинского общества и вместе со всем народом дает отпор агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко направил свои поздравления по случаю проведения VI Съезда мусульман, отметив активное участие мусульманской общины в политической, культурной жизни страны, а также значительные усилия для отпора российской агрессии, освобождения Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Ваши собрания всегда становились мощным площадкой для межнационального и межконфессионального диалога, определения стратегических ориентиров на будущее", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства в пятницу утром.

Президент выразил уверенность, что курс на единство и согласие в обществе, которым следуют мусульмане Украины, будет продолжен

"Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью украинского общества, активно участвует в политической, культурной жизни страны, демонстрирует патриотизм и вместе со всем народом прилагает значительные усилия для отпора российской агрессии, освобождения Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент поблагодарил мусульман за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что "вместе мы - непобедимая сила, которая обеспечит процветание Украины в кругу европейских государств".

"Желаю всем организаторам, участникам и гостям Съезда плодотворной работы, крепкого здоровья, жизненного оптимизма и мира", - говорится в поздравлении.