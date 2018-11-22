Политика

13:57 22.11.2018

Гриценко: предусмотренное в проекте госбюджета-2019 финансирование армии неадекватно существующим военным угрозам

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Гриценко: предусмотренное в проекте госбюджета-2019 финансирование армии неадекватно существующим военным угрозам

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко критикует предусмотренное в проекте государственного бюджета на 2019 год финансирование Вооруженных сил Украины.

"Финансирование армии явно неадекватно военным угрозам. Расходы Минобороны увеличены на 18% по сравнению с 2018 годом, но средства на развитие, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники - на 4%. Без современной техники боеспособной армии не будет", - написал он на своей странице в Facebook.

А.Гриценко отметил, что проектом бюджета предусмотрено $13,7 тыс. расходов на одного военнослужащего. "Это формально, а на самом деле меньше, потому что в эту сумму включено еще и медицинское обеспечение членов семей военнослужащих и ветеранов войны. Такое обеспечение солдата явно неадекватное уровню военной угрозы", - утверждает он.

Для сравнения он привел примеры, что расходы в год на одного солдата в других армиях составляют: в Турции - $51 тыс., России - $74 тыс., Китай - $112 тыс., США - $452 тыс.

"И еще одно сравнение. На одного солдата $13700 в год, а на депутата выходит $ 158000 - почти в 12 раз больше! На самом деле, еще больше, потому что медицинское обеспечение и санаторно-курортное оздоровление депутатов, высоких чинов и их семей финансируются отдельно – еще 900 млн грн", - подчеркнул А.Гриценко.

Бывший министр обороны указал, что для более 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено только 110 млн грн, а на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – только 27 млн грн.

А.Гриценко также обратил внимание, что расходы на строительство жилья для Национальной гвардии увеличили на 45%, а для армии уменьшили на 2%.

"При этом для PR-кампании через Фонд президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи – в бюджет заложено целый миллиард гривен", - отметил он.

Теги: #армия #бюджет #гриценко
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