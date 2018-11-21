В Раде инициировали введение уголовной ответственности за клевету

Группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предлагает ввести уголовную ответственность за клевету.

Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября.

Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета".

Согласно этой статье, за клевету – умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают ее деловую репутацию – будут карать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до 2 лет.

За клевету, совершенную путем публичной демонстрации в СМИ или в сети Интернет, будет наказание в виде штрафа от 500 до 1500 необлагаемых минимумов или исправительных работ от 1 до 2 лет, либо ограничение свободы от 2 до 5 лет.

Клевета, совмещенная с обвинениями в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, будет предусматривать ответственность ограничением свободы от 2 до 5 лет, либо лишением свободы до 3 лет, с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

5 ноября народный депутат из фракции БПП Н.Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е. Гандзюк. "Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет, не имел. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения – цитирует слова Н.Паламарчукапресс-служба партии БПП.

И.Павловский был задержан 10 ноября в Херсоне. Ему инкриминируются ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК Украины (соучастие в умышленном убийстве). Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста до 3 декабря без альтернативы внесения залога.

После ареста нардеп Н.Паламарчук вновь заявил, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Е.Гандзюк, и надеется, что объективное расследование покончит с упоминанием его имени в связи с этой трагедией.

Нардеп также подчеркнул, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Е.Гандзюк.