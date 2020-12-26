Узбекистан отменил уголовное наказание за клевету и оскорбления

В Узбекистане приняты поправки, предусматривающие смягчение наказания за клевету и оскорбления. Документ, подписанный президентом Шавкатом Мирзиеевым, опубликован в официальных узбекских СМИ, тем самым вступил в силу.

В соответствии с поправками, из УК страны исключаются санкции, предусмотренные за клевету и оскорбления, в виде одного года ограничения или лишения свободы.

В информационной службе сената (верхней палаты парламента) страны уточнили, что клевета, в том числе в интернете, будет наказываться штрафом от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов.

БРВ составляет 262470 сумов в месяц. Курс на 26 декабря - 10473,77 сум/$1.