Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

Хизер Миллс, филантроп и бывшая супруга британского музыканта Пола Маккартни, объявила о том, что она и еще 90 других истцов отсудили "самую крупную" в истории Великобритании компенсацию за клевету в СМИ. Таким образом, завершились длившиеся почти десять лет тяжбы с принадлежащей Руперту Мердоку News Group Newspapers, против которой были выдвинуты обвинения в прослушивании телефонов и вторжении в личную жизнь.

"Мы получили самую крупную в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ, а вместе с этим и полные и недвусмысленные извинения за преступную, целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела против нас News Group Newspapers, в том числе хакерство, вторжение в личную жизнь и публикация многочисленной ложной и вводящей в заблуждение информации в период с 1990 по 2010 год", - приводит газета Financial Times слова Миллс во время выступления перед зданием Высокого суда Лондона в понедельник.

Точная сумма компенсации не раскрывается.

По словам Миллс, выплата компенсации знаменует собой "завершение на сегодняшний день" всех судебных разбирательств между ней и компанией News Group Newspapers, которая издает газету The Sun, а также выпускала уже прекративший свое существование таблоид News of the World.

News Group Newspapers сообщила в суде, что согласилась принести публичные извинения и выплатить "значительную сумму в качестве компенсации за вред, причиненный истцам".

По данным Financial Times, News Corp, материнская компания News Group Newspapers, потратила $35 млн за год, закончившийся в июне 2018 года, на дела, связанные со скандалом вокруг прослушивания телефонов, который привел к закрытию News of the World и более широкому расследованию методов сбора информации газетами. Исключая компенсацию, которую суд взыскал с компании в понедельник, News Corp потратила на судебные издержки, связанные с обвинениями в прослушивании телефонов, $656 млн c 2010 года.